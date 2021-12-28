Губерниев назвал долбоящерами КДК УАФ за штраф игрока за интервью на русском языке

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о штрафе КДК УАФ в адрес футбольного клуба «Верес» за интервью игрока на русском языке.

«Люди, которые оштрафовали клуб за интервью футболиста, — долбоящеры. Хочу вспомнить прошедший чемпионат Европы по футболу, где Андрей Шевченко разговаривал с украинской командой на чистейшем русском языке. Я сейчас нахожусь на биатлоне: словенский и словацкий тренер тоже разговаривают со спортсменами украинской команды на русском языке. Я никогда не слышал, чтобы биатлонисты из этой страны друг с другом разговаривали по-украински. Это совершенно нормально», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Известный комментатор также дал оценку действиям контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

«Русский язык объединяет народы, в том числе и граждан Украины. А контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола — просто идиоты. Это ущемление, в некоторой степени даже геноцид. Мы это понимаем прекрасно. Еще раз повторяю, руководители украинского футбола могут делать все что угодно, а украинский народ разговаривает на русском и прекрасно себя чувствует. Это два прекрасных языка. И украинский, и русский — прекрасны. Все это неподвластно идиотам, которые пишут такие тупорылые законы», — добавил Губерниев.

После матча 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо» игрок команды дал интервью на русском языке.

Как отмечается, решение КДК УАФ обжалованию не подлежит. В заявлении клуба говорится, что теперь представители команды будут давать интервью и комментарии только на украинском языке. При этом для тех, кто владеет украинским языком недостаточно хорошо, клуб готов организовать курсы по изучению языка.