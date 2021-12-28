Попова объявила, что заболеваемость ковидом в России за неделю снизилась на 11 процентов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 11,2 процента.

«Хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Как сообщила Попова, 76 регионов демонстрируют положительную динамику в снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом рост заболеваемости отмечен в двух регионах. «По итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики [наблюдается] в семи, а снижение заболеваемости — в 76 субъектах Российской Федерации», — цитирует Попову ТАСС.

Попова добавила, что около 24% заболеваемости ковидом приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, порядка 76% - на другие субъекты РФ. По словам главы ведомства, снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. «В старшей возрастной группе показатели заболеваемости остаются наиболее высокими», — подчеркнула она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 437 152 случая заражения, выздоровели 9 337 447 человек, умерли 306 090.