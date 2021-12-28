В Госдуме назвали национализмом решение оштрафовать украинский клуб за интервью на русском языке

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» высказался о штрафе украинского футбольного клуба «Верес» за интервью игрока на русском языке.

«Видимо, есть специальный ценз безграмотности. В этом клубе могут играть только безграмотные или притворяющиеся ими футболисты. Это абсолютно неприемлемо. Я считаю, что международные ассоциации должны обратить на это внимание. Это является дискриминирующим наказанием. Здесь в чистом виде человека притесняют на основании того, что он говорит на определенном языке», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Милонов также рассказал, почему эта ситуация не придается широкой огласке.

«К сожалению, если бы кто-то ущемил права темнокожего трансгендера, тогда был бы визг и писк на все западное сообщество. Но поскольку человек оказался нормальным, а его вина состоит в том, что он разговаривает на русском языке, все молчат. Идиоты. Это в чистом виде национализм и дискриминация», — добавил Милонов.

После матча 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо» игрок команды дал интервью на русском языке.

Как отмечается, решение КДК УАФ обжалованию не подлежит. В заявлении клуба говорится, что теперь представители команды будут давать интервью и комментарии только на украинском языке. При этом для тех, кто владеет украинским языком недостаточно хорошо, клуб готов организовать курсы для изучения языка.