Главное о коронавирусе в России и мире на 9 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 29 362 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Этот показатель стал рекордным в 2021 году. 24 декабря 2020-го был зафиксирован абсолютный максимум — 29 935.

Из них 8,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 968 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 049 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717), Московской области (1689), Самарской области (668) и Нижегородской области (643).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.

— В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки.

— Новые коронавирусные ограничения введут в Крыму с 11 октября.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 9 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 238 036 399.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 135 620 человек. Далее идут Индия (33 935 309) и Бразилия (21 550 730).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 732 477. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (600 493) и Индия (450 408).

— В Греции отменили ограничения для привитых туристов. Изменения вступят в силу с 9 октября. Согласно новым правилам, в заведениях общепита, работающих по принципу COVID-free, снимаются все ограничения на количество посетителей, музыку и проведение развлекательных мероприятий.

— В Лос-Анджелесе с 4 ноября попасть в театры, рестораны и спортзалы города смогут только полностью вакцинированные посетители.