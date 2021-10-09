В России за сутки выявили 29 362 новых случая коронавируса. Это новый максимум в 2021 году

За последние сутки в России выявлено 29 362 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Этот показатель стал рекордным в 2021 году. 24 декабря 2020-го было зафиксирован абсолютный максимум — 29 935.

Из них 8,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 968 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 049 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717), Московской области (1689), Самарской области (668) и Нижегородской области (643).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.