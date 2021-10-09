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В России зафиксировали антирекорд по количеству смертей от коронавируса

12:15
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России за сутки зафиксировано 968 летальных исходов, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество летальных исходов от инфекции превышает 900 четвертый день подряд. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Москве (70), Санкт-Петербурге (61) и Свердловской области (48).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 215 453 случая летальных исходов от коронавируса.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3651

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное