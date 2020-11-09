Главное о коронавирусе в России и мире на 9 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 84регионах. Из них 26,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 256 летальных исходов. За сутки в России полностьювыздоровели 10 722 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 897), Санкт-Петербурге (1 403), Московской области (660), Нижегородской области (411) и Архангельской области (342).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 793 летальных исхода, выздоровел 1 335 141 человек.

— Главу администрации Владивостока Олега Гуменюка госпитализировали с коронавирусом.

— Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 9 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 50 773 990.

Первое место по числу зараженных занимают США — 10 288 480 человек. Далее идут Индия (8 553 864) и Бразилия (5 664 115).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 243 768. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (162 397) и Индия (126 653).

— В столице Черногории Подгорице с 9 ноября вступил в силу комендантский час с 22:00 до 05:00. Будут закрыты рестораны и кафе, а также запрещены частные визиты гостей.

— Парламент Франции одобрил продление чрезвычайного санитарного положения в стране до 1 апреля следующего года.