В России за сутки выявили 8 419 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 517 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 828), Санкт-Петербурге (729), Московской области (636), Ростовской области (207) и Воронежской области (137).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 880 262 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровели 4 496 132 человека.