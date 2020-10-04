Главное о коронавирусе в России и мире на 4 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 27,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов, выздоровело 3 284 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 327), Санкт-Петербурге (392), Московской области (296), Ростовской области (234) и Нижегородской области (201).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 215 001 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровело 979 143 человека.

— Со следующей недели на удаленный формат обучения перейдут МГЛУ и Российский экономический университет имени Плеханова.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 4 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 35 152 675.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 600 846 человек. Далее идут Индия (6 549 373) и Бразилия (4 906 833).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (214 277), Бразилия (146 011), Индия (101 812) и Мексика (78 880).

— Количество случаев коронавируса за весь период пандемии превысило 35 миллионов.