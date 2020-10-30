Главное о коронавирусе в России и мире на 30 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 85 регионах страны (на 30 октября — самый высокий показатель за все время пандемии), сообщает Роспотребнадзор. Из них 22,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 519 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 268), Санкт-Петербурге (801), Московской области (524), Нижегородской области (401) и Архангельской области (325).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 656 летальных исходов, выздоровел 1 200 560 человек.

— Россия вновь обновила антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки. Впервые за весь период пандемии количество заболевших за сутки превысило 18 тысяч человек.

— Главный тренер «Северстали» Андрей Разин заразился коронавирусом.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 29 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 44 382 151.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 212 767 человек. Далее идут Индия (8 088 851) и Бразилия (5 496 402).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 234 177. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (159 033) и Индия (121 131).

— Зафиксирован абсолютный рекорд по количеству новых случаев коронавируса — в мире за сутки заболели более 500 тысяч человек.

— С 30 октября во Франции вводится карантин. Гражданам разрешено выходить из дома только на работу, за продуктами или к врачу, для иных целей необходимо получить разрешение. Бары, кафе и рестораны закрыты, запрещено проведение массовых мероприятий и выезд за пределы домашнего региона. Учебные заведения перешли на дистанционный формат работы.