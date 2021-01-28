Главное о коронавирусе в России и мире на 28 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 897), Санкт-Петербурге (2 128), Московской области (939), Нижегородской области (469) и Воронежской области (382).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 28 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 101 483 349.

Первое место по числу зараженных занимают США — 26 166 423 человека. Далее идут Индия (10 702 031) и Бразилия (9 000 485).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 439 521. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (220 237) и Индия (153 885).

— Карантинные меры пятого, наивысшего, уровня будут продлены в Ирландии до 5 марта. Одновременно вводится обязательный карантин для всех, прибывающих из-за рубежа. Также было объявлено об увеличении штрафов за удаление от своего дома на расстояние более 5 км до € 500 (более 45 тысяч рублей).

— Великобритания введет 10-дневный карантин для прибывающих из 30 стран категории «повышенного риска», включая страны Южной Америки, ЮАР и Португалию. При помощи такой радикальной меры власти намерены снизить риск завоза новых более опасных генетических вариантов коронавируса.

— Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 миллионов. Количество летальных случаев в Великобритании превысило 100 тысяч. Кроме того, в Индонезии зафиксирован суточный рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки — 387 человек.