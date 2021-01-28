Власти Москвы сообщили об устойчивом снижении числа пациентов с COVID-19
В Москве снизились заболеваемость коронавирусом и число людей, госпитализированных с COVID-19, сообщила 28 января заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что половина коек для больниц с коронавирус свободны.
«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией», — заявила чиновник.
К обычной работе вернуться пять стационаров на 2200 коек, которые были перепрофилированы для больных коронавирусом.
В среду стало известно, что с 27 января отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек и других развлекательных организаций в Москве.
За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 897), Санкт-Петербурге (2 128), Московской области (939), Нижегородской области (469) и Воронежской области (382).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.
Дополнительная информация:
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/01/28/855755-vlasti-moskvi-soobschili-o-snizhenii-chisla-gospitalizatsii-patsientov-s-covid-19?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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