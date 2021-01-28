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В России за сутки выявлено 19 138 новых случаев коронавируса

11:19
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 897), Санкт-Петербурге (2 128), Московской области (939), Нижегородской области (469) и Воронежской области (382).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2408

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