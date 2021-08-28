Главное о коронавирусе в России и мире на 28 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 411 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1498), Санкт-Петербурге (1406), Московской области (849), Свердловской области (525) и Ростовской области (487).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 863 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 180 840 летальных исходов, выздоровели 6 131 446 человек.

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 28 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 216 274 811.

Первое место по числу зараженных занимают США — 39 540 401 человек. Далее идут Индия (32 649 947) и Бразилия (20 703 906).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 653 405. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (578 396) и Индия (437 403).

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