В России за сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 411 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1498), Санкт-Петербурге (1406), Московской области (849), Свердловской области (525) и Ростовской области (487).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 863 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 180 840 летальных исходов, выздоровели 6 131 446 человек.