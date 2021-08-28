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В России за сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса

11:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 411 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1498), Санкт-Петербурге (1406), Московской области (849), Свердловской области (525) и Ростовской области (487).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 863 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 180 840 летальных исходов, выздоровели 6 131 446 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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