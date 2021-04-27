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В России выявили 8 053 новых случая коронавируса

12:00
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 8 053 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 039 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 098), Санкт-Петербурге (712), Московской области (592), Ростовской области (230) и Самарской области (183).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 779 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 980 летальных исходов, выздоровели 4 402 678 человек.

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