Главное о коронавирусе в России и мире на 26 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек.

Последний раз в России за сутки выявляли более 21 тысячи новых случаев коронавируса 24 января (21 127).

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8 457), Московской области (2 504), Санкт-Петербурге (1 247), Нижегородской области (327) и Республике Бурятия (293).

— Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России первого случая заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 26 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 181 221 068.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 482 672 человека. Далее идут Индия (30 183 143) и Бразилия (18 322 760).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 619 152. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (511 272) и Индия (394 524).

— Власти Чили продлили режим ЧС до 30 сентября из-за выявления в стране индийского штамма коронавируса. Ужесточаются меры санитарного контроля для путешественников, прибывающих в страну.

— Жителей Израиля вновь обязали носить маски в помещениях через 10 дней после отмены меры. Предписание вернули в связи с ростом показателей заболеваемости.