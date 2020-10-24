Главное о коронавирусе в России и мире на 24 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 453), Санкт-Петербурге (713), Московской области (480), Нижегородской области (384) и Ростовской области (301).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровело 1 130 818 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о замедлении эпидемии в столице.

— Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус. Политик находится на самоизоляции.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 23 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 42 520 125.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 746 953 человек. Далее идут Индия (7 814 682) и Бразилия (5 355 650).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 229 284. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (156 528) и Индия (117 992).

— В Польше вводится ряд жестких ограничений из-за пандемии. С 24 октября в стране закрываются все кафе, бары, рестораны и закусочные — разрешена только работа на вынос. Ученики старших классов переведены на удаленное обучение. Людям запрещено собираться в группы больше 5 человек. Президент страны, Анджей Дуда заразился коронавирусом.

— Власти Лацио — региона Рима — ввели комендантский час. Жителям запрещено выходить на улицу с полуночи до 5 часов утра. Мера будет действовать в течение одного месяца.