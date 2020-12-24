Главное о коронавирусе в России и мире на 24 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 635 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 890 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (8 203), Санкт-Петербурге (3 756), Московской области (1 538), Нижегородской области (502) и Псковской области (442).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, выздоровело 2 370 857 человек.

— В России зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки: 29 935 зараженных.

— Согласно опросу ВЦИОМ, прививку от коронавируса собираются сделать 38 процентов россиян. Наибольшую готовность к вакцинации проявили опрашиваемые старше 60 лет. 52 процента респондентов заявили, что не планируют вакцинироваться, большинство из них — представители возрастной группы от 25 до 34 лет.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 24 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 79 121 665.

Первое место по числу зараженных занимают США — 18 917 152 человек. Далее идут Индия (10 123 778) и Бразилия (7 366 667).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 334 218. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (189 264) и Индия (146 778).

— В Британии обнаружен новый штамм коронавируса. Как сообщает BBC, штамм попал в страну вместе с приехавшими из ЮАР. Отмечается, что новый вид вируса может быть более заразным.

— В Италии вступил в силу рождественский карантин. По всей стране закрыты магазины розничной торговли, гражданам запрещено собираться на площадях городов, в том числе в праздничную ночь.