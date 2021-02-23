По состоянию на вторник, 23 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 823 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 956 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 198), Санкт-Петербурге (913), Московской области (732), Нижегородской области (409) и Ростовской области (309).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.