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В России выявлено 11 823 новых случая коронавируса

11:06
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на вторник, 23 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 823 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 956 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 198), Санкт-Петербурге (913), Московской области (732), Нижегородской области (409) и Ростовской области (309).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2510

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