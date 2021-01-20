Главное о коронавирусе в России и мире на 20 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 597 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 290 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 347), Москве (2 452), Московской области (994), Нижегородской области (488), Воронежской области и Свердловской области (в обоих регионах — 389). Санкт-Петербург находится выше Москвы и возглавляет список по числу случаев коронавируса вторые сутки подряд.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровело 3 027 316 человек.

— Большинство россиян заявили, что выступают против введения «ковид-паспортов» для переболевших коронавирусом или сделавших прививку от заражения. 59 процентов респондентов высказались против инициативы, еще 29 процентов опрошенных затруднились дать ответ.

— Министерство здравоохранения получило пакет документов для регистрации третьей вакцины от коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 20 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 96 671 066.

Первое место по числу зараженных занимают США — 24 809 841 человек. Далее идут Индия (10 596 442) и Бразилия (8 575 742).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 411 520. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (211 511) и Индия (152 754).

— Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении действия жестких ограничений по борьбе с пандемией до 14 февраля. Жителям разрешено собираться вместе только с членами семьи и максимум одним человеком, не проживающим в доме.