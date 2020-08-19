Главное о коронавирусе в России и мире на 19 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 19 августа, за последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 795 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (691), Санкт-Петербурге (162), Московской области (151), Свердловской области (147) и Нижегородской области (138).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исходов, выздоровело 749 423 человека.

— Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса до 3 сентября.

— Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки держится ниже 5 тысяч случаев в день третьи сутки подряд.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 19 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 22 310 342.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 656 204 человека. Далее идут Бразилия (3 411 872), Индия (2 768 670), Россия (937 321) и ЮАР (592 144).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (175 087), Бразилия (110 019), Мексика (57 774), Индия (53 026) и Великобритания (41 381).

— Количество случаев заражения коронавирусом за весь период превысило 22 миллиона.

— Китайская вакцина от коронавируса может появиться на рынке в конце декабря, об этом сообщил председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.