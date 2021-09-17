Главное о коронавирусе в России и мире на 17 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738), Московской области (837), Свердловской области (504) и Воронежской области (483).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 196 626 летальных исходов, выздоровели 6 469 017 человек.

— В России создали тест, определяющий коронавирус в любом биоматериале.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 17 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 227 904 853.

Первое место по числу зараженных занимают США — 42 634 054 человека. Далее идут Индия (33 381 728) и Бразилия (21 069 017).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 688 486. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (589 227) и Индия (444 278).

— По расчетам Конференции ООН по торговле и развитию, к 2025 году совокупный ущерб от пандемии беднейших стран мира составит 12 трлн долларов.

— Министерство здравоохранения Ирана разрешило использовать российскую вакцину «Спутник Лайт».