В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738), Московской области (837), Свердловской области (504) и Воронежской области (483).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 196 626 летальных исходов, выздоровели 6 469 017 человек.