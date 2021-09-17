В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом
11:30
За последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.
Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738), Московской области (837), Свердловской области (504) и Воронежской области (483).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 196 626 летальных исходов, выздоровели 6 469 017 человек.
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