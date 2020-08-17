Главное о коронавирусе в России и мире на 17 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 17 августа, за последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 55 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 133 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (690), Санкт-Петербурге (159), Московской области (153) и Свердловской области (141).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 927 745 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, выздоровело 736 101 человек.

— Доплата медикам, работающим с коронавирусными больными, могут быть продлены до декабря. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— С 1 сентября в Москве начнут делать прививки против сезонного гриппа.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 17 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 21 836 826.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 566 632 человек. Далее идут Бразилия (3 340 197), Индия (2 651 290), Россия (927 745) и ЮАР (587 345).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (173 128), Бразилия (107 879), Мексика (56 757), Индия (51 079) и Великобритания (41 366).

— Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару — Мишель — вылечилась от коронавируса. Ранее болезнь перенес сам Болсонару и 8 министров правительства страны.

— Ученые из Канады выяснили, что использование масок и одежды из хлопка является наиболее безопасным. Вирус хуже всего сохраняется на хлопковой ткани.