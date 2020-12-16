Главное о коронавирусе в России и мире на 16 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 490 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 028), Санкт-Петербурге (3 758), Московской области (1 477), Нижегородской области (492) и Архангельской области (397).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровело 2 176 100 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 16 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 73 849 934.

Первое место по числу зараженных занимают США — 17 143 942 человек. Далее идут Индия (9 932 908) и Бразилия (6 974 258).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 311 073. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (182 854) и Индия (144 130).

— В Лондоне с 16 декабря будет действовать максимальный, третий уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Согласно новым ограничениям, в Лондоне запретят принимать клиентов ресторанам, кафе и барам. Заведения смогут работать только навынос и на доставку. Также под запрет попали публичные и массовые мероприятия.

— Премьер-министр Голландии объявил о введении локдауна минимум на пять недель. Со вторника все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января. Школы будут закрыты до 18 января. Также новые меры включают ограничения собраний двумя людьми, в том числе на дому.

— В Италии зарегистрирован самый высокий уровень летальности среди заболевших Covid-19 в Европе, по состоянию на 15 декабря общее число смертей в Италии составляет 65 011 человек.