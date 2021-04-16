Главное о коронавирусе в России и мире на 16 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 16 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 995 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 109 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 476), Санкт-Петербурге (704), Московской области (595), Ростовской области (242) и Нижегородской области (219).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 684 148 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 795 летальных исходов, выздоровели 4 310 557 человек.

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 16 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 139 762 136.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 224 139 человек. Далее идут Индия (14 291 917) и Бразилия (13 758 093).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 578 993. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (365 954) и Мексика (211 213).

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