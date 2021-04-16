В России выявили 8 995 новых случаев коронавируса

По состоянию на пятницу, 16 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 995 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 109 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 476), Санкт-Петербурге (704), Московской области (595), Ростовской области (242) и Нижегородской области (219).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 684 148 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 795 летальных исходов, выздоровели 4 310 557 человек.