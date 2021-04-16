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Стало известно количество привившихся от коронавируса в России

12:39
Маленькая бутылка с надписью «вакцина от коронавируса». Фото Reuters
Маленькая бутылка с надписью «вакцина от коронавируса». Фото Reuters

Вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава сообщила, что количество вакцинированных от коронавируса в России превышает 8 миллионов человек.

«Здесь уже была показана цифра, более 8 млн, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, и сейчас уже количество существенно больше», — цитирует Голикову «Интерфакс».

«Объемы вакцинации в РФ нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что более 1 миллиона жителей Москвы сделали прививку от коронавируса первым компонентом, из них 820 тысяч полностью прошли процедуру вакцинации.

Напомним, с 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина «Спутник V». На прошлой неделе в регионы поступил препарат «ЭпиВакКорона». Кроме того, готовится к выпуску вакцина «КовиВак».

Дополнительная информация:

https://www.interfax.ru/russia/761584

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