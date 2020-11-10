Главное о коронавирусе в России и мире на 10 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 600 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 902), Санкт-Петербурге (1 485), Московской области (685), Нижегородской области (402) и Архангельской области (341).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек.

— В Москве не планируют останавливать строительство из-за ситуации с коронавирусом.

— Риск заражения коронавирусом в заведениях общепита связан исключительно с контактом с инфицированными, сами продукты питания безопасны.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 10 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 51 286 197.

Первое место по числу зараженных занимают США — 10 422 026 человек. Далее идут Индия (8 591 730) и Бразилия (5 675 766).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 244 449. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (162 638) и Индия (127 104).

— Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом.

— Португалия ввела режим ЧС и комендантский час как минимум на две недели. Около 70% населения страны должны оставаться дома в будни с 23:00 до 5:00. По выходным они не смогут выходить из дома после 13:00.