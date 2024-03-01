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1 марта, 14:20

Главе ОКР Позднякову вручили орден Александра Невского

Виктория Кравченко
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Президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову вручили орден Александра Невского на церемонии открытия Спартакиады среди федеральных органов исполнительной власти РФ, сообщает ТАСС.

В августе 2023 года указ о награждении Позднякова был подписан президентом России Владимиром Путиным. Он удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

50-летний Поздняков занимает пост главы ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования.

Кроме того, Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях.

Источник: https://tass.ru/sport/20127673
Станислав Поздняков
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