Главе ОКР Позднякову вручили орден Александра Невского
Президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову вручили орден Александра Невского на церемонии открытия Спартакиады среди федеральных органов исполнительной власти РФ, сообщает ТАСС.
В августе 2023 года указ о награждении Позднякова был подписан президентом России Владимиром Путиным. Он удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
50-летний Поздняков занимает пост главы ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования.
Кроме того, Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях.
Источник: https://tass.ru/sport/20127673
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