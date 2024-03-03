Сколько рабочих и выходных дней на неделе с 8 марта

Россияне будут отдыхать три дня в связи с 8 марта.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. В марте будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных. В первый весенний месяц традиционно отмечается Международный женский день, который празднуется 8 марта. Этот день является нерабочим в нашей стране.

В 2024-м году 8 марта выпадает на пятницу. Поэтому с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье) будут выходные в связи с Международным женским днем. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня. Также четверг, 7 марта станет сокращенным рабочим днем.