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3 марта, 17:00

Сколько рабочих и выходных дней на неделе с 8 марта

Опубликован производственный календарь на март 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото dusanpetkovic / istockphoto.com
Россияне будут отдыхать три дня в связи с 8 марта.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. В марте будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных. В первый весенний месяц традиционно отмечается Международный женский день, который празднуется 8 марта. Этот день является нерабочим в нашей стране.

В 2024-м году 8 марта выпадает на пятницу. Поэтому с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье) будут выходные в связи с Международным женским днем. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня. Также четверг, 7 марта станет сокращенным рабочим днем.

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