В России выявлено 9 794 новых случая коронавируса

По состоянию на пятницу, 12 марта, за последние сутки России выявлено 9 794 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 486 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 496 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 610), Санкт-Петербурге (957), Московской области (476), Нижегородской области (375) и Самарской области (252).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 370 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 220 летальных исходов, выздоровели 3 973 029 человек.