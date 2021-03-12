В России выявлено 9 794 новых случая коронавируса
11:05
По состоянию на пятницу, 12 марта, за последние сутки России выявлено 9 794 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 486 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 496 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 610), Санкт-Петербурге (957), Московской области (476), Нижегородской области (375) и Самарской области (252).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 370 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 220 летальных исходов, выздоровели 3 973 029 человек.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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