Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров стал лауреатом премии «Энергия побед»

Фотокорреспондент «Спорт-Экспресс» Александр Федоров занял третье место в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди федеральных СМИ на ХII Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед». Его проводит Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов страны при поддержке ПАО «Газпром».

Фото лауреата было сделано в Санкт-Петербурге на матче 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1), когда стрекоза вмешалась в спор судьи матча Павла Кукуяна и Вильмара Барриоса.