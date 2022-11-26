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Сегодня, 12:55

Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров стал лауреатом премии «Энергия побед»

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Александр Федоров (справа) и члены жюри конкурса Роберт Максимов и Андрей Голованов.
Фото Наталья Пахаленко / ОКР

Фотокорреспондент «Спорт-Экспресс» Александр Федоров занял третье место в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди федеральных СМИ на ХII Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед». Его проводит Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов страны при поддержке ПАО «Газпром».

Фото лауреата было сделано в Санкт-Петербурге на матче 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1), когда стрекоза вмешалась в спор судьи матча Павла Кукуяна и Вильмара Барриоса.

Павел Кукуян и Вильмар Барриос. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»
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