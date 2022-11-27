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Сегодня, 17:09

Президент Португалии отрицает наличие черного списка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза отреагировал на информацию о том, что власти Катара планируют внести Португалию в черный список после окончания чемпионата мира-2022.

«Нельзя сказать, что существует черный список или список любого другого цвета, который влияет на нормальную внешнюю политику страны, в данном случае Португалии и Катара, поскольку это могут быть Португалия и Объединенные Арабские Эмираты или Португалия и Саудовская Аравия или другие страны из этого региона, которые имеют похожие режимы в некоторых важных аспектах», приводит слова Соуза Portugal Posts.

Президент Португалии также заявил, что посещал матч национальной сборной и встречался с премьер-министром и другими официальными лицами Катара.

«Португалия и Катар имеют прочные дипломатические отношения. Одно дело спекуляции, другое — реальность. Реальность очень проста, существуют прочные дипломатические, экономические отношения, пришедшие из прошлого, что не мешает разным точкам зрения по важным вопросам», — добавил Соуз.

Ранее сообщалось, что власти Катара планируют внести Португалию в черный список из-за высказываний Соузы и премьер-министра Антониу Кошты о правах человека.

Источник: https://portugal.postsen.com/local/194634/Marcelo-says-that-Portugal-and-Qatar-have-a-strong-diplomatic-relationship.html
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