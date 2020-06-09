Депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал «СЭ» случившееся в центре Москвы ДТП, в котором болельщик «Спартака», известный актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

— Видел кадры, что машина разбита, а он сидит сбоку, — заявил Валуев. — Так водитель другой машины скончался? Ничего себе! Это уже уголовное преступление, за которое он ответит по закону.

— Статус залуженного артиста его не спасет?

— У нас иногда людей сбивают дети высокопоставленных чинов, и это дело заминается. Рано говорить, как это будет в итоге. Ефремов давно злоупотреблял алкоголем. Видел много роликов, как он пьяный выступает. Погибшего водителя жалко. В любом случае, теперь Ефремову с этим жить. (Анатолий Курагин)