Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала мнение о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

«Миша — олицетворение балабановских героев, — написала Канделаки в Telegram. — Но ушел уже Балабанов, а саундтрек «Брата-2» иллюстрирует разрушение американской мечты. На этом фоне Михаил Ефремов выходит на сцену в последний раз — в качестве убийцы.

Мне жаль, что в историю он войдет именно этой ролью. Жаль, потому что мог бы войти другой. Было бы не жаль, если бы не мог. Мог. Но не захотел. Теперь будет наказание: неминуемое и заслуженное. Я не знаю, могли ли родственники предотвратить эту трагедию, силком заставив его зашиться. Они наверняка будут теперь об этом думать.

Дочь Миши права: папа катился вниз самостоятельно. Вот и дошел до точки. А убитого Сергея Захарова и его семью мне невероятно жаль. Царствия ему небесного".

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона, 58-летний Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.