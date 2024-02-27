Дзюба заявил, что у него нет заготовленного вопроса для Путина

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что не думал, какой вопрос задал бы кандидату в президенты РФ, действующему главе государства Владимиру Путину при встрече.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал, — приводит РИА Новости слова футболиста. — Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду».

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к Путину с предложением создать российский футбольный симулятор — аналог игры FIFA, которая с 2023 года стала называться EA FC.