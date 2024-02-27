В работе Telegram произошел массовый сбой

Пользователи Telegram массово жалуются на сбой в работе мессенджера.

Сообщения о проблемах с доступом появляются на сервисе DownRadar. Проблемы отмечаются как у пользователей приложения, так и в десктоп-версии. Жалобы начали поступать около 12.40 по московскому времени.

Наибольшее число жалоб на работу мессенджера поступает из Москвы, Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Предыдущий сбой в работе Telegram был зафиксирован 18 февраля.