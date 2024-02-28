Лебедев — о развитии спорта в новых регионах: «Президент держит этот вопрос на контроле»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» высказался о развитии спорта на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Все делается для развития. Мы уже проводим соревнования с луганскими и донецкими боксерами. А я говорю только про бокс. Уверен, во всех остальных видах спорта будет то же самое. А иначе зачем это все? Все обязательно будет! Будут приложены все усилия. Думаю, наш президент держит этот вопрос на контроле», — сказал Лебедев «СЭ».