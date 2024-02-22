Аршавин попросил Путина создать российский футбольный симулятор

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин попросил кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина создать российский футбольный симулятор.

По словам Аршавина, которые приводит RT со ссылкой на журналиста Павла Зарубина, создание российской компьютерной игры поможет сохранить в стране интерес к футболу, поскольку большая часть молодежи взаимодействует с виртуальной реальностью.

Аршавин предложил создать аналог симулятора FIFA, который теперь называется EA FC с российскими командами. В компьютерной игре от Electronic Arts удалили все российские соревнования и команды в 2022 году.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия Игр будущего — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.