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Игры будущего

22 февраля, 00:01

Аршавин попросил Путина создать российский футбольный симулятор

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин попросил кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина создать российский футбольный симулятор.

По словам Аршавина, которые приводит RT со ссылкой на журналиста Павла Зарубина, создание российской компьютерной игры поможет сохранить в стране интерес к футболу, поскольку большая часть молодежи взаимодействует с виртуальной реальностью.

Аршавин предложил создать аналог симулятора FIFA, который теперь называется EA FC с российскими командами. В компьютерной игре от Electronic Arts удалили все российские соревнования и команды в 2022 году.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия Игр будущего — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.

Источник: RT
Андрей Аршавин
Футбол
Владимир Путин
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