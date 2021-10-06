Шоумен Джигурда хочет выйти на бой против Джигана

Российский шоумен выразил заинтересованность в проведении боя с рэпером Джиганом. Об этом он заявил в интервью «СЭ» после победы над депутатом Виталием Милоновым.

— Никита, вам в соперники нужен блогер, например...

— Нет, послушайте. Вот сейчас объявляли бой, у меня спрашивали... Джиган если не будет драться с Емельяненко.

— С Джиганом готовы подраться?

— Да. Еще есть месяц или полтора. Я наберу массу.

— Он довольно массивный.

— Ну, а что поделать? Против меня на «Короле Ринга» выставляли 110-киллограмового [оппонента], КМС по боксу. Правда, я тогда успел потренироваться, походить в зал, понимаете, да? Ну чтобы это не было в одни ворота.

— Говорят, что Джигурда КМС по кикбоксингу.

— По кикбоксингу, но [бой будет] без ног. Будет ММА, но с облегченными правилами. Ну, у него же кикбоксинг — там в основном ногами нужно работать.

Джигурда победил Милонова судейским решением по итогам трехраундового боя, тем самым успешно дебютировав в 60-летнем возрасте в клетке промоушена «Наше Дело».