Доктор Мясников назвал четыре сценария развития коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил основные сценарии развития коронавирусной инфекции в организме человека, сообщает «Вести.ру».

Согласно классификации Мясникова, коронавирус может переноситься бессимптомно, с признаками ОРЗ, сопровождаться нетяжелой формой пневмонии либо осложненной пневмонией.

Как указал врач, чаще всего встречается вторая форма заболевания с признаками ОРЗ, при этом лечение проходит достаточно быстро.

Что касается четвертой формы течения коронавируса, она, как правило, накладывается на пожилой возраст и хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.