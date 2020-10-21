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Доктор Мясников назвал четыре сценария развития коронавируса

17:18
Александр Мясников. Фото Instagram
Александр Мясников. Фото Instagram
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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил основные сценарии развития коронавирусной инфекции в организме человека, сообщает «Вести.ру».

Согласно классификации Мясникова, коронавирус может переноситься бессимптомно, с признаками ОРЗ, сопровождаться нетяжелой формой пневмонии либо осложненной пневмонией.

Как указал врач, чаще всего встречается вторая форма заболевания с признаками ОРЗ, при этом лечение проходит достаточно быстро.

Что касается четвертой формы течения коронавируса, она, как правило, накладывается на пожилой возраст и хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

Дополнительная информация:

https://www.vesti.ru/article/2475068?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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