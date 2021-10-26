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Доктор Александр Мясников назвал интервалы возникновения новых штаммов коронавируса

Доктор Мясников объяснил, с какой частотой стоит ожидать появления новых штаммов коронавируса
10:57

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, с какой скоростью будут появляться новые штаммы коронавируса.

«Нужно привыкнуть, что мутации будут появляться с интервалом не реже, чем две в месяц. На самом деле они появляются значительно чаще, просто не всегда выходят в народ. Десятки новых вариаций появляется среди больных людей с нарушенным иммунитетом, они тяжело болеют, и в их телах мутации развиваются в тысячи раз быстрее, чем развивались бы в природе. То есть источник новых штаммов — тяжело болеющие с нарушенным иммунитетом», — приводит слова Мясникова Ura.ru.

25 октября сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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