Врач объяснила, чем симптомы коронавируса отличаются от ОРВИ

Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова назвала основное отличие коронавируса от ОРВИ.

«При COVID-19 заболевание начинается постепенно: температура повышается до 37 градусов с небольшим, появляются боль в горле, головная боль и боль в мышцах. То есть это симптомы, которые характерны для многих острых респираторных заболеваний. Но затем при коронавирусной инфекции часто присоединяется пневмония, которая развивается очень стремительно, а поражение легких прогрессирует», — приводит слова врача «Радио 1».

При этом она отметила, что потеря обоняния и вкуса при коронавирусе происходит теперь в финальной стадии болезни.