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Врач объяснила, чем симптомы коронавируса отличаются от ОРВИ

Врач-эпидемиолог назвала основное отличие коронавируса от ОРВИ
11:30
Врач объяснила, чем симптомы коронавируса отличаются от ОРВИ. Фото Reuters
Врач объяснила, чем симптомы коронавируса отличаются от ОРВИ. Фото Reuters
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Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова назвала основное отличие коронавируса от ОРВИ.

«При COVID-19 заболевание начинается постепенно: температура повышается до 37 градусов с небольшим, появляются боль в горле, головная боль и боль в мышцах. То есть это симптомы, которые характерны для многих острых респираторных заболеваний. Но затем при коронавирусной инфекции часто присоединяется пневмония, которая развивается очень стремительно, а поражение легких прогрессирует», — приводит слова врача «Радио 1».

При этом она отметила, что потеря обоняния и вкуса при коронавирусе происходит теперь в финальной стадии болезни.

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Галина Глазко все материалы автора

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