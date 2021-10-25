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В Москве и Московской области обнаружена новая мутация коронавируса

В Москве и Московской области обнаружена новая мутация коронавируса
17:18

В Москве и Московской области обнаружены новые мутации коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Название новой мутации — AY.4.2. Попова заявила, что этот штамм был обнаружен летом.

«У нас мы ее увидели в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — рассказала Попова в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

Сообщалось, что случаи заражения AY.4.2 в России единичны.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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