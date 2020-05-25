Дмитрий Песков выписан из больницы после лечения от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого ранее обнаружили коронавирус, в понедельник выписался из больницы, где проходил лечение, сообщает «РИА Новости».

Представитель Кремля попал в больницу с covid-19 в первой половине мая.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 мая всего зарегистрировано 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

В Москве — 166 473 подтвержденных случаев инфицирования covid-19, 53 586 — выздоровело и 2 034 смертей.