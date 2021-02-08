Дана Борисова заявила, что не считает себя «Новым Дзюбой» после утечки интимного видео

Телеведущая Дана Борисова подтвердила, что на выложенном ранее в сеть интимном видео действительно изображена она. Однако звезда подчеркнула, что это старый ролик времен ее наркозависимости и сейчас он не актуален.

«Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие, — заявила она в беседе с ФАН.

Она также отметила, что славу «нового Дзюбы» ей приписывают незаслуженно.

«Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас, — продолжила телеведущая. — И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам».

Напомним, что в конце прошлого года форварда «Зенита» шантажировали, требуя крупную сумму, чтобы ролик не стал достоянием общественности.