По состоянию на вторник 9 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 584), Санкт-Петербурге (1 078), Московской области (903), Нижегородской области (457) и Воронежской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.