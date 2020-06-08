Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева в интервью «СЭ» оценила ограничительные меры, которые вводились разных регионах России, а также планы провести парад Победы 24 июня и шествие Бессмертного полка 26 июня.

— С одной стороны, мы боремся с ковидом, говорим, насколько осторожными нужно быть. Во многих регионах запрещались прогулки. Хотя, мне кажется, это ошибка. Хотя бы в какое-то определенное время, но давать людям возможность гулять нужно. Сидение дома и малоподвижность бьет по иммунитету, по сердечно-сосудистой системе, падают все показатели здоровья. И, я думаю, были большие проблемы не только из-за вируса, но и из-за гиподинамии. Так вот где-то мы перегибаем палку, а вместе с тем хотим и парад провести, и Бессмертный полк.

— Возникает диссонанс?

— Да, что-то можно, что-то нельзя. Некоторые из-за пандемии потеряли работу, сидят без средств к существованию. И далеко не все меры понятные. Вроде бы это можно, а вроде нельзя. Кому-то можно, а кому-то нет. Это сказывается на настроении народа. Надо бы все-таки всем жить по одним и понятным правилам. Если мы боремся — хорошо. Давайте сохранять меры, пока ситуация не пойдет ощутимо на спад. Но впереди парад. Риски ведь сохраняются. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Лебедевой — на сайте «СЭ»